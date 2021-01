RAPPEL: un emploi au CISSSME pour les étudiants du Cégep de Sorel-Tracy

Les étudiants qui commenceront leur formation en Soins infirmiers au Cégep de Sorel-Tracy à l’automne 2021 obtiendront du même coup un emploi au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est.

L’institution d’enseignement et l’établissement de santé et de services sociaux ont conclu un partenariat de type « passerelle formation profession » qui permettra aux étudiants d’occuper divers titres d’emploi reliés au secteur de la santé tout au long de leur parcours collégial.

Ainsi, dès le début de leurs études, les étudiants en Soins infirmiers pourront travailler comme aide de service dans l’une des installations du CISSS de la Montérégie-Est.

À la fin de la première année de leur programme, ils pourront travailler comme préposé aux bénéficiaires jusqu’à la fin de la deuxième année où ils auront un poste d’externe à la profession infirmière. Puis, dès la fin du programme, les étudiants occuperont le poste de candidat à l’exercice de la profession infirmière (CEPI) jusqu’à leur réussite de l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Une fois leur réussite confirmée, les participants au projet se verront tous offrir un poste d’infirmière ou d’infirmier au sein du CISSS de la Montérégie-Est.

« Nous sommes très fiers de prendre part à ce projet qui sera profitable pour tout le monde. D’une part, les étudiants concernés auront un emploi de qualité dans nos installations dès le début de leur formation alors que, d’autre part, nous pourrons compter sur ces gens qualifiés pour oeuvrer auprès de nos différentes clientèles pendant plusieurs années », précise Vicky Lavoie, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, CISSS de la Montérégie-Est.

« Cette collaboration entre le CISSS de la Montérégie-Est et le Collège est plus que souhaitable. Nos étudiantes et étudiants auront l’avantage de travailler dans le réseau de la santé dès leur inscription au programme en Soins infirmiers. À la fin de leur formation, ils auront la certitude d’obtenir un emploi dans leur domaine d’études. Cette entente incitera non seulement nos étudiants à terminer leurs études, mais assurera aussi une rétention de notre expertise dans la région, comblant ainsi, une certaine proportion des besoins criants en termes de main-d’oeuvre du réseau de la santé », termine pour sa part Stéphanie Desmarais, directrice générale, Cégep de Sorel-Tracy.