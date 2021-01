L'ITA se prépare pour la rentrée scolaire de l'automne 2021

L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) se prépare à recevoir les demandes d’admission des étudiants potentiels pour la rentrée scolaire de l’automne 2021.

L’ITA est le seul établissement de formation collégiale au Québec à se consacrer exclusivement à l’agroalimentaire. Les personnes qui désirent étudier à l’Institut l’automne prochain ont jusqu’au 1er mars 2021 pour soumettre leur dossier.

Les programmes offerts à l’Institut correspondent à des aspirations professionnelles et à des champs d’intérêt variés : agriculture, horticulture, agroenvironnement, aménagement paysager, agriculture urbaine, qualité et transformation des aliments et domaine équin.

Au total, l’ITA propose sept programmes d’études sur ses deux campus :

La Pocatière et Saint-Hyacinthe

- Gestion et technologies d’entreprise agricole : Spécialisations en production animale biologique exclusives au campus de La Pocatière

- Technologie des productions animales : Programme exclusif à l’ITA

- Technologie de la production horticole agroenvironnementale : Nouveau programme de 2020

- Technologie des procédés et de la qualité des aliments

La Pocatière seulement

-Techniques équines

Saint-Hyacinthe seulement

- Technologie du génie agromécanique : Programme exclusif à l’ITA

- Paysage et commercialisation en horticulture ornementale : Programme actualisé à l’automne 2021

Étudiant d’un jour

Pour confirmer un choix de programme, il est possible de vivre le quotidien d’un étudiant de l’ITA grâce à la formule « Étudiant d’un jour ». L’activité se tiendra en février dans une formule virtuelle. Pour obtenir de l’information ou pour s’inscrire à cette activité, rendez-vous au www.ita.qc.ca.