Prendre des vacances pendant la COVID : 3 conseils

Vous souhaitez partir en vacances malgré les différentes restrictions liées à la pandémie ? Rassurez-vous, il est toujours possible de profiter d’agréables vacances. Pour cela, vous devez simplement suivre nos conseils.

Se préparer financièrement

La première chose à faire est de bien se préparer. En cette période de crise sanitaire, la majorité des ménages rencontrent des difficultés financières. Si c’est votre cas, nous avons quelques solutions à vous proposer.

Si votre projet est encore pour plus tard, vous pouvez commencer à mettre un peu d’argent de côté dès à présent. Fixez-vous seulement un montant raisonnable et allez-y progressivement. En revanche, si vous n’avez pas les moyens d’épargner, vous pouvez toujours prendre un prêt pour mauvais crédit par exemple.

Toutefois, même si vous avez vraiment envie de partir en vacances, essayez de ne pas faire de folies. Rappelez-vous que le choix de votre destination et le choix des activités à pratiquer devraient toujours dépendre de votre situation financière.

Bien choisir sa destination et ses activités

Choisir une destination n’a jamais été aussi difficile. Pour le moment, un voyage à l’étranger n’est pas vraiment une bonne idée à cause de la fermeture des frontières. En plus, il ne faut pas oublier la quarantaine et les tests de dépistage auxquels vous devez vous soumettre avant de pouvoir entrer dans un autre pays.

La solution idéale serait donc de faire du tourisme dans votre propre pays. En effet, c’est l’occasion de découvrir les merveilles du Québec. Visitez alors le Château Frontenac, la Réserve écologique de la Forêt-la-Blanche, le parc du Mont-Mégantic, les chutes de Montmorency ou le parc national des Grands-Jardins. Vous pouvez aussi opter pour des activités assez simples comme de la randonnée, de la pêche ou du vélo. Quelle que soit votre décision, gardez en tête que le plus important est de prendre un peu de plaisir loin du train-train quotidien.

Prendre toutes les précautions

Où que vous alliez et quoi que vous fassiez, prenez toujours toutes les précautions pour éviter une contamination. Parmi les nombreux gestes barrières à respecter, il y a le port de masques et de gants, sans oublier l’utilisation d’un gel hydroalcoolique. Par ailleurs, quelles que soient la destination et l’activité, respectez toujours la distanciation sociale. Pensez également à apporter un thermomètre avec vous. Ainsi, vous pourrez vérifier systématiquement votre température.

Pour la sécurité de votre entourage et pour passer des vacances dans la sérénité, n’oubliez surtout pas de réaliser un test de dépistage de la COVID-19 avant de voyager.

Pour terminer, il est impératif de s’informer régulièrement puisque la situation ne cesse d’évoluer à une vitesse folle. En effet, vous pourriez vous retrouver dans l’obligation d’annuler votre voyage à la dernière minute à cause de la fermeture d’un parc par exemple.