4 conseils déco pour 2021

Bien souvent, le début d’une nouvelle année annonce de nouveaux projets et une certaine envie de nouveauté. Dans les circonstances actuelles et avec le confinement qui se prolonge, il est tout à fait possible que vos idées de changement soient davantage ciblées sur votre environnement.

C'est pourquoi nous avons trouvé quelques conseils déco pour harmoniser votre confort.

Les couleurs tendances

D’un point de vue décoration, vous n’avez pas forcément besoin d’investir dans de grandes choses pour que votre maison soit tendance. En réalité, l’harmonie passe souvent par la couleur que vous choisissez.

En 2021, les couleurs tendance se situent entre le bleu marine, le vieux rose ainsi que les couleurs texturées comme le kraft. Ces tendances vous donneront le choix entre une ambiance chaleureuse, vivifiante et apaisante.

Le coin bureau

Le télétravail qui prend plus de place dans nos vies exigent d’avoir un coin idéal pour garder un équilibre entre notre travail et notre vie familiale. Le meilleur moyen pour vous sentir concentrer dans toutes vos tâches, c’est de vous préparer un coin bureau à la fois pratique et très minimaliste.

Pour rester dans la tendance, privilégiez quelque chose de simple, efficace et surtout très lumineux. Vous pouvez d’ailleurs placer votre bureau devant une fenêtre si vous en avez la possibilité.

Soyez audacieux

2021 est une année parfaite pour tester de nouvelles choses et faire de votre maison quelque chose de très personnel et audacieux. Pour ce faire, il vous suffit d’être créatif et de mélanger les textures et les époques afin de créer votre propre modernité.

Pensez aussi à faire le tour des sites de seconde main pour économiser, mais surtout pour apprendre à consommer moins et mieux. Ce genre de site vous permettra de trouver des décors aussi vieux que modernes.

L’effet cocon

Plus que jamais nous avons besoin de réconfort et de chaleur surtout pendant l’hiver. La décoration dite maison cocon est un choix idéal pour se lancer dans une tendance qui fait du bien. Elle consiste à créer un espace confortable, doux et apaisant en choisissant des couleurs dites nudes et privilégier les textures en laine et en osier.

Rien ne vous empêche d’ajouter une petite touche personnelle en harmonisant davantage le tout avec une belle luminosité. N’oubliez pas que la chaleur est synonyme de lumière et qu’en hiver, on n’en a jamais assez. Les tapis peuvent aussi être une idée à explorer.

Finalement, avec toutes ces idées, vous aurez de quoi donner une seconde nature à votre maison tout en restant dans la tendance actuelle.