Le député de Richelieu remet 40 000$ à deux organismes du comté

Le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond, remet 20 000 $ à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy et à la Maison l’Ancrage Pierre-De Saurel pour un montant total de 40 000 $.

Cette aide financière conclut une campagne de financement réussie pour laquelle Jean-Bernard Émond doublait les dons que les citoyens de Richelieu envoyaient aux deux organismes du 15 décembre au 15 janvier.

« Je tiens à souligner la participation et la générosité des citoyens de Richelieu lors de cette campagne. Malgré les temps difficiles, nous pouvons être fiers de faire partie d’une communauté altruiste et tissée serrée. J’aimerais également remercier les équipes de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy et de la Maison l’Ancrage Pierre-De Saurel pour leur précieuse collaboration tout au long de la campagne », mentionne l’élu. « En tant qu’adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation, je suis particulièrement sensible aux défis que nos jeunes doivent surmonter en ces temps incertains. C’est pourquoi je tenais à supporter ces organismes qui répondent en tout point à mes valeurs », termine Jean-Bernard Émond.

« Nous sommes très émus par le geste de monsieur Émond puisque sa contribution nous permettra de souffler un peu. Nos deux principales activités de financement, La Classique de golf Beauchemin-Fleury-Beauvillier et l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy ont été annulées et nos donateurs, pour la plupart des entreprises de la région, qui sont tout autant plongés dans l’incertitude. Nous avons moins de revenus et c’est en ce moment que nos actions doivent avoir le plus d’impacts sur nos étudiants. L’école à distance, ça devient très difficile pour nos jeunes et nous désirons être là pour ceux qui travailleront dans nos entreprises bientôt, ne l’oublions pas », souligne Myriam Arpin, directrice de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy.

La présidente de la Maison L’Ancrage, Nicole Teasdale se réjouit de voir que la population a relevé le « Défi Jean-Bernard Émond » : « Au nom du conseil d’administration et de l’équipe de travail, je veux exprimer notre gratitude à toutes les personnes qui ont encouragé notre campagne en faisant un don, en partageant et en commentant positivement nos publications sur les réseaux sociaux. Merci pour cette belle solidarité ! Merci pour ce beau message d’espoir et de bienveillance pour les jeunes de 16-23 ans de notre région. Merci d’être de tout cœur avec nous pour eux ».