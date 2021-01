La MRC de Pierre-De Saurel offrira l'activité Aînés actifs

Les élus de la MRC de Pierre-De Saurel soulignent qu'en réponse à la grande popularité, et à la forte demande, ils confirment le retour de l’activité Aînés actifs en mode virtuel pour la session hivernale.

« Cet automne, l’expérience en mode virtuel a été très concluante, nous avons reçu beaucoup de commentaires positifs », précise Vincent Deguise, président du comité régional de la famille et des aînés de la MRC de Pierre-De Saurel. « L’activité vient vraiment répondre à un besoin chez les aînés qui ne peut être comblé présentement en raison du confinement et de l’annulation des activités habituelles ».

Aînés actifs en mode virtuel sera offert via la page Facebook de la MRC de Pierre-De Saurel pour une période de 16 semaines, soit du 26 janvier au 13 mai. Pour ceux n’ayant pas de compte Facebook, il est possible de suivre les cours en différé sur le site de la MRC. Les séances se dérouleront selon l’horaire suivant : mardi, 9 h avec Céline Gariépy et jeudi, 9 h avec Myriam Chevigny

Les vidéos resteront aussi dans la vidéothèque de la page, elles pourront donc être réécoutées selon les besoins de chacun.