Coupure d'eau à prévoir dès 8h pour deux rues de Sorel-Tracy

En raison de travaux, une fermeture de l'alimentation en eau potable est prévue sur le territoire de la Ville de Sorel-Tracy. La rue du Roi, entre les rues Augusta et George et sur la rue George, entre les rues du Prince et du Roi seront touchées dès ce matin 8h pour une très courte période.

Une baisse de pression devrait être notée pour les résidents et commerçants de ce secteur. À la suite de cette fermeture, vous pourriez remarquer une certaine coloration jaunâtre de l’eau. Cette eau colorée est due aux particules de rouille de la conduite. Si l’eau est colorée, veuillez ouvrir vos robinets d’eau froide quelques minutes afin de vidanger votre tuyauterie.

Pour des renseignements supplémentaires à ce sujet, veuillez communiquer avec le Service des travaux publics au 450 780-5600, poste 5700.