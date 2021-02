La Ville de Sorel-Tracy apporte une précision sur le compte de taxes

La Ville de Sorel-Tracy a complété la semaine dernière l’envoi des comptes de taxes aux propriétaires de son territoire. À la suite de cette opération, elle tient à apporter une précision.

Le compte de taxes est daté de 2021. Toutefois, dans l’encadré en milieu de page indiquant « période d’imposition », il est inscrit 2020 plutôt que 2021. Néanmoins, cette mention n’a aucun impact sur le compte de taxes. "Nous souhaitons informer la population que le compte demeure valide et que les autres informations sont justes et représentatives de la réalité. Les échéances pour le paiement des taxes restent les mêmes et les citoyens peuvent effectuer leurs versements normalement", précise la municipalité.

Il n’est pas nécessaire de réimprimer le compte. Toutefois, si un citoyen ou une entreprise souhaite recevoir une copie corrigée, il est possible d’en faire la demande par courriel à [email protected] ou par téléphone au 450 780-5600, poste 5620.