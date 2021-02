Autisme Montérégie propose un nouveau groupe virtuel permanent pour les adultes autistes de la Montérégie, avec ou sans diagnostic. Les jeudis de 19 à 21h le 25 février, 25 mars, 29 avril, 27 mai et 17 juin.

D'après l'organisme, les groupes d'échange permettent de briser la solitude, apprendre à mieux se connaître soi-même et échanger des trucs et stratégies. Les rencontres sont gratuites et confidentielles.

L'inscription se fait au 450 646 2742. Pour plus d'information, visiter le site d'Autisme Montérégie.