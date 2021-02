Qu'est-ce que WordPress ?

WordPress est un système de gestion de contenu (CMS) qui permet de créer son propre site web. Il ne faut pas confondre wordpress.org (ce dont il est mention dans ce texte) et wordpress.com. D’abord utilisée pour la création de blogs, la plateforme connaît un immense succès notamment pour sa facilité d’utilisation et sa fiabilité.

Il n’est donc pas nécessaire d’avoir des connaissances en informatique pour l’utiliser, mais

grâce à une formation WordPress, on peut explorer et maîtriser davantage toutes les fonctionnalités de la plateforme.

Voici donc quelques unes des caractéristiques de WordPress.

Accessibilité

L’utilisation de WordPress est gratuite. On y offre des thèmes préconçus, dont certains sont accessibles avec l’abonnement premium. Pour créer son site, on a seulement besoin d’un nom de domaine, qui lui est payant. On possède le contrôle total de son site et de son contenu. WordPress ne peut donc pas fermer un site contrevenant à sa politique d’utilisation tant que tout est légal.

Il est également possible de construire son site de façon personnalisée, sans utiliser de thème. Cela demande toutefois un peu plus de connaissances informatiques. Des plugins (application complémentaire) gratuits et payants sont offerts afin d’ajouter des fonctionnalités à son site. Il est ainsi possible d’y faire de l’argent en y ajoutant des publicités, en ajoutant une section de commerce en ligne ou en demandant un abonnement pour accéder au site web.

Référencement

Un autre des avantages de WordPress est sa grande capacité de référencement. Des connaissances en rédaction, en marketing et en SEO aident à optimiser l’apparition de son site sur les moteurs de recherche.

Pour trouver du succès dans le trafic d’un site web, il vaut mieux miser sur la création d'une plateforme esthétique et facile d’utilisation.

Il faut cependant être prudent, puisque l’utilisateur de WordPress est entièrement responsable de faire les sauvegardes et les mises à jour des plugins et du site dans son ensemble. Les mises à jour peuvent se faire simplement en cliquant sur le bouton approprié, elles ne sont font juste pas automatiquement. Il est également possible d’ajouter un plugin permettant de faire des sauvegardes automatiques.

Ainsi WordPress rend accessible la création de n’importe quel type de site web, que ce soit un forum, un magazine, un commerce en ligne, ou autres. Les néophytes en informatique peuvent donc s’en sortir et créer un bel outil de travail. Une meilleure compréhension de la plateforme et de ses possibilités permettra toutefois d’encore mieux optimiser son site web.