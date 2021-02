Faire changer ses serrures : 3 choses à savoir

Vous envisagez de changer votre serrure, mais vous n’avez aucune idée de ce qu’il faut faire ? Il ne faut pas s’y prendre n’importe comment, car c’est une question de sécurité. Pour vous aider, nous avons décidé de répondre aux questions les plus fréquemment posées à ce sujet.

Pourquoi changer sa serrure ?

Il y a plusieurs raisons qui peuvent vous pousser à changer votre serrure.

D’abord, il peut s’agir d’un choix. En effet, il est possible que vous souhaitez remplacer votre serrure afin de renforcer votre sécurité. Dans ce cas, vous allez devoir choisir une serrure plus design et plus performante.

Ensuite, un changement est nécessaire si vous avez perdu vos clés et que celles-ci peuvent se retrouver entre les mains d’une personne malhonnête. Pour écarter tous les risques, il est donc préférable d’installer une nouvelle serrure.

En outre, un changement s’impose si votre serrure est endommagée et qu’elle ne permet plus de sécuriser votre demeure. Il peut aussi arriver que la porte soit bloquée ou que la clé soit cassée dans la serrure. Dans ces cas, vous allez devoir procéder à un remplacement dans les plus brefs délais.

À quel prix ?

Le coût d’un remplacement de serrure dépend de plusieurs facteurs.

Il faut d’abord prendre en compte le prix du matériel. Si vous optez pour une simple serrure, vous n’aurez pas à débourser une somme énorme. En ce qui concerne les modèles plus complexes, elles sont plus onéreuses. Toutefois, nous les recommandons, car elles sont plus fiables. Et si vous avez besoin d’une aide financière, sachez que vous pouvez facilement trouver un courtier en prêt personnel mauvais crédit.

Par ailleurs, si vous décidez de faire appel à un serrurier professionnel, n’oubliez pas d’inclure les prestations qui varient d’un serrurier à l’autre. En plus, les tarifs varient selon le type d’intervention : intervention de jour ou intervention de nuit.

Que faire ?

Si vous n’êtes pas un bon bricoleur, la meilleure solution est de se confier à des experts pour réaliser les travaux. En revanche, si vous êtes plutôt doués et que vous avez opté pour un matériel qui n’est pas trop complexe, vous pouvez procéder au changement en suivant simplement ces étapes :

· se munir de tous les outils nécessaires : des clés, un tournevis, un marteau, …

· dévisser les vis de la poignée en tournant dans le sens contraire d’une montre

· retirer la serrure de porte et les ferrures de l’emballage

· poser le verrou

· installer le châssis et les poignées

· installer les gâches

· fermer la porte pour tester

Comme vous pouvez le constater, il n’y a rien de bien sorcier. Si vous avez besoin de conseils sur le choix de la serrure ou sur l’installation, n’hésitez pas à demander à un serrurier.