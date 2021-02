La CDC Pierre-de-Saurel demande au gouvernement Legault de réaliser la justice sociale

En vue de la Journée mondiale pour la justice sociale du 20 février, la Corporation de Développement Communautaire Pierre-De Saurel (CDCPDS), ses membres et ses partenaires tiennent à rappeler au gouvernement du Québec l’importance d’agir dans le développement de mesures collectives pour l’amélioration des conditions de vie des communautés et vers l’atteinte d’une plus grande justice sociale.

En vue du prochain budget, ils exhortent donc le gouvernement Legault, de prendre des engagements sérieux pour réaliser la justice sociale et réduire les inégalités.

« Jamais nous n’avons autant compté sur le communautaire pour garantir un filet social qu’en ce temps de crise de la COVID-19. Alors que ce sont les personnes en situation de vulnérabilité qui sont les plus touchées, le budget 2021 sera déterminant pour permettre aux organismes de poursuivre leurs missions envers la population » explique Mathieu Brochu, directeur général de la CDC Pierre-De Saurel.

« Le milieu communautaire s’est mobilisé rapidement après l’annonce de l’état d’urgence sanitaire. Près d’un an plus tard, nous avons relevé le défi de poursuivre nos missions et continuons, malgré tout, d’offrir les services essentiels à une population avec des besoins toujours grandissant », poursuit M Brochu.

Le gouvernement du Québec a les moyens de faire les investissements et poser les actions nécessaires pour améliorer la qualité de vie de la population et garantir la réalisation des droits humains. Il est plus que nécessaire qu’il investisse dans le filet social que représentent les organismes communautaires, les services publics et les programmes sociaux.

Le gouvernement s’apprête d’ailleurs à dévoiler son Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC), qui est prévu au printemps 2021. « Il s’agit d’une occasion unique de mettre en place des mesures pour améliorer, à long terme, la situation des organismes communautaires et pour renforcer leur capacité d’agir.» conclu M Brochu.