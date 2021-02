Vieux-Sorel: soumettez vos idées pour enjoliver ce secteur municipal

Vous habitez le district du Vieux-Sorel? Si c'est le cas, le conseiller municipal de ce secteur, Jocelyn Mondou, souhaite connaître vos suggestions pour améliorer le mobilier urbain du quartier.

« Puisque la situation actuelle ne permet toujours pas les rassemblements », explique Jocelyn Mondou, « il est impossible pour le moment que l’on se rencontre afin d’échanger sur ce que vous aimeriez obtenir de nouveau ou sur ce que vous souhaitez améliorer dans le district du Vieux-Sorel. Toutefois, en tant que conseiller, mon budget discrétionnaire pour l’année 2021, au montant de 20 000 $, me permet tout de même de procéder à l’amélioration de certains éléments du quartier », précise-t-il.

À titre d’exemples, voici des achats qui pourraient être faits :

Tables à pique-nique;

Bancs berçants;

Pots de fleurs ou boîtes à fleurs;

Balançoires et modules de jeux extérieurs pour les parcs;

Décorations hivernales;

Etc.

Il est important de noter qu’il est déjà prévu, dans le cadre d’un projet pilote pour l’été 2021, d’embellir le Vieux-Sorel grâce à l’installation de pots de fleurs à différents endroits sur les trottoirs et sur une portion des rues Charlotte, Georges et du boulevard Fiset (entre l’avenue Hôtel-Dieu et Augusta), de même que pour les rues Bernard et Chevalier.

Les citoyens du district du Vieux-Sorel sont donc invités à faire connaître leurs suggestions au conseiller avant le 31 mars par téléphone au 450 881-6738 ou encore par courriel à [email protected].

Les propositions seront ensuite évaluées selon différents critères, comme le coût et la faisabilité. Toutes les idées sont les bienvenues.