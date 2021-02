La Ville de Sorel-Tracy doit dire au revoir à son directeur général

C’est avec émotion que le directeur général de la Ville de Sorel-Tracy, Me Karl Sacha Langlois, a informé le maire et le conseil municipal de son départ prochain.

Malgré les mandats stimulants qu’il a relevés avec brio en étroite collaboration avec le maire, les membres du conseil municipal et les directeurs de services, Me Langlois a accepté le poste de directeur général à la Ville de Châteauguay, en Montérégie.

Le directeur général se dit très fier des progrès réalisés à la Ville de Sorel-Tracy au cours des derniers mois. Parmi les réalisations auxquelles il a grandement contribué, notons la signature d’un partenariat avec l’entreprise QSL pour le développement d’un complexe portuaire, l’aménagement d’un futur terrain synthétique, tout en assurant une gestion responsable des finances de la Ville, notamment en période de pandémie.

«Je tiens à remercier l’ensemble des élus, des directeurs et des employés de la Ville qui m’ont offert, dans tous les dossiers, une collaboration exemplaire», précise Me Langlois. «Cette complicité établie avec eux a permis de mettre en place une belle structure pour faire avancer des projets importants pour le bien-être des citoyens et des gens d’affaires de Sorel-Tracy», mentionne-t-il.

De son côté, le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, salue la grande contribution de Me Langlois au développement de la Ville. «Nous sommes très heureux d’avoir pu compter sur le dévouement de Me Langlois, son expertise et son dynamisme. Nous retiendrons de lui sa grande rigueur et son leadership positif dans l’organisation. Au plaisir de le croiser à nouveau dans notre belle région».

Me Karl Sacha Langlois restera en poste jusqu’au 2 avril. Il demeurera disponible au-delà de cette date pour faciliter la transition. Un processus officiel pour recruter un successeur au directeur général sera lancé rapidement.