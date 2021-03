Une aide financière de 25  000 $ pour les organismes et associations pour les aînés de la circonscription de Richelieu 

Le député Jean-Bernard Émond annonce une aide financière de 25 000 $ aux différents organismes et associations pour les aînés de la circonscription de Richelieu

« Le bien-être de nos aînés et de nos proches aidants est un enjeu qui me tient particulièrement à cœur surtout après l’année que nous venons de passer. Ils ont été très éprouvés par la crise sanitaire et plusieurs se sont retrouvés isolés en raison de l’arrêt des activités de ces organismes. »

« Lorsque la santé publique autorisera la reprise des activités, j’ai confiance que cette aide financière permettra de briser l’isolement et de rétablir leurs liens avec leur cercle social. De plus, il est primordial de prendre soin de ceux qui ont bâti le Québec et qui respectent les consignes de la santé publique depuis bientôt 1 an », mentionne le député de Richelieu.

Les organismes supportés le cadre du financement :

- Club FADOQ Bourg-Chemin;

- Club FADOQ Massueville Saint-Aimé;

- Club FADOQ Sorel Inc.;

- Club FADOQ Saint-Maxime;

- Club FADOQ Saint-Ours;

- Club FADOQ Saint-Robert;

- Club FADOQ Saint-Roch-de-Richelieu;

- Club FADOQ Sainte-Victoire-de-Sorel Club FADOQ Saint-Louis;

- Club FADOQ Saint-David;

- Club FADOQ Saint-Michel d’Yamaska;

- Club FADOQ Richelieu-Yamaska;