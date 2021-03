Reconnaissance pour deux policiers de la région

Le 4 mars dernier, une courte cérémonie de reconnaissance a eu lieu au poste de la Sûreté du Québec de la MRC Pierre-de-Saurel. Celle-ci visait à remettre un certificat aux agents Martinez-Gonzales et Lussier-Gilbert qui ont sauvé la vie d'un bébé naissant de sept jours, le 25 décembre dernier.

C'est le commandant de la région qui a tenu à les féliciter pour cet acte de bravoure. Il a souligné l’importance de leur rapidité d’intervention, leur sang-froid et leur professionnalisme.

Rappelons que le 25 décembre dernier, les agents ont reçu un appel pour un poupon de sept jours en détresse respiratoire. Les parents ont fait appel aux services d’urgences alors que leur fillette était étouffée avec du lait. À son arrivée, l’agent Lussier-Gilbert a tout de suite eu le réflexe d’amener le défibrillateur, et l’agent Martinez-Gonzales a rapidement débuté les manœuvres de désobstruction des voies respiratoires. Il a réussi à dégager les voies respiratoires et la petite s’est mise à reprendre des couleurs et respirer normalement.

La fillette née le 18 décembre dernier se porte bien.