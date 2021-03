Formations en natation: inscriptions en cours

Dans le but d’offrir des opportunités d’emplois et d’agrandir son équipe de sauveteurs et d’enseignants en natation, la Ville de Sorel-Tracy offrira de nouvelles formations les samedis et/ou dimanches à partir du mois d’avril à la piscine Laurier-R.-Ménard.

Parmi les formations à venir :

Médaille de bronze

Croix de bronze

Moniteur de natation Anim’eau et Récré’eau

Sauveteur national

Premiers soins - Général

Ces formations permettent d’obtenir un brevet de sauvetage ou d’enseignement.

Pour connaître le coût de la formation, l'horaire ou pour vous inscrire, communiquez avec le personnel de la piscine au 450 780-5600, poste 4460.