L’histoire de Saint-Joseph-de-Sorel à découvrir en baladodiffusion

Lauréat d’une bourse dans le cadre de Patrie innovante, une initiative de la MRC de Pierre-De Saurel, l’artiste de la relève Vincent Pouliot a conçu la baladodiffusion Espaces sonores sur l’histoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et de son patrimoine.

Un projet qui est d’ailleurs hautement convoité par cette dernière ainsi que l’Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy. À la croisée des chemins entre le radiothéâtre, le conte et la création sonore, l’artiste diplômé de l’École nationale de théâtre du Canada propose, par ce projet, de mettre en valeur le patrimoine de Saint-Joseph-de-Sorel, mais aussi la réappropriation des espaces publics.

Écouteurs aux oreilles, le public est convié à découvrir, ou redécouvrir, à pied le territoire de cette ville caractérisé par les parcs, le fleuve et la rivière, les cheminées des usines et leurs nuages éphémères. Un enregistrement audio le guide tout au long du parcours. L’œuvre est une fiction narrative, une invitation à s’imprégner des lieux qui ont inspiré la création.

Patrie innovante a permis à Vincent Pouliot de créer le scénario de sa baladodiffusion, mais aussi de l'enregistrer et de définir le tracé physique du parcours. Il aura aussi l’occasion, grâce à un jumelage professionnel, d’être mentoré pour la postproduction et la création de l’univers artistique sonore.

« Non seulement Patrie innovante m’a permis de créer le projet Espaces sonores, mais l’engouement qu’il reçoit est très motivant. Avoir des partenaires intéressés à sa concrétisation et sa pérennité comme la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et l’Office du tourisme de notre région me rend très fier », précise Vincent Pouliot, artiste multidisciplinaire de la relève. « Je crois qu’Espaces sonores peut être une valeur ajoutée pour Saint-Joseph-de-Sorel puisqu’il permettra à ses habitants, mais aussi aux gens de la MRC et de partout au Québec de l’explorer autrement ».