Comment entretenir ses escaliers d'extérieur ?

Les escaliers extérieurs représentent la zone de la maison la plus affectée par les intempéries. On ne met généralement rien pour les protéger en hiver, comme un abri-tempo par exemple. Afin de préserver ses escaliers plus longtemps, il vaut mieux les entretenir et ainsi prévenir les bris. Un entretien régulier permettra notamment de sauver de l’argent dans le futur, puisqu’il repousse le moment où on devra rénover les escaliers au grand complet. Voici donc quelques moyens permettant d’entretenir ses escaliers d’extérieur.

Nettoyage annuel

Une bonne façon de prévenir les dommages sur ses escaliers extérieurs, c’est de les nettoyer au moins une fois par année. On commence par enlever les résidus de poussière qui sont sur les escaliers. On les brosse ensuite pour décaper la dernière couche protectrice. À cette étape, on peut utiliser un détersif pour bien éliminer tous les résidus de vieille cire. S’il y en a, on enlève les taches qui s’y trouvent, comme du sang, de l’encre, ou de la rouille. Pour faciliter cette tâche, on peut faire une recherche sur le produit adéquat à employer en fonction de la tache et du matériau de ses escaliers. Une fois que le nettoyage est terminé, on applique une nouvelle couche protectrice.

Réparation des fissures

Pour garder l’esthétisme, mais surtout pour sa sécurité, il est indispensable de reboucher les trous et les fissures de l’escalier. On choisit une matière pour réparer les trous en fonction du matériau de son escalier. Pour du béton, il faut nettoyer et lisser la surface de la fissure. On peut ensuite y appliquer du ciment de ragréage pour reboucher le trou. La réparation d’un escalier en pierres est généralement un peu plus compliquée. On pensera surtout à boucher les fissures des joints entre les pierres afin de prévenir les dommages plus importants.

Application d’un revêtement

Il se peut que l’on aille négliger ses escaliers pendant quelques années et qu’une mesure plus drastique soit nécessaire. On peut alors réaliser la rénovation de ses marches en appliquant un revêtement en béton. Ce revêtement permet de protéger ses escaliers en agissant comme surface protectrice en plus de donner un look différent à sa maison. Des escaliers extérieurs au fini propre et esthétique aident à se motiver à mettre les efforts nécessaires pour les entretenir dans le futur. L’application d’un revêtement augmente donc la longévité de ses escaliers extérieurs.

Avec ces quelques astuces préventives, on améliore l’aspect esthétique et la sécurité de ses escaliers extérieurs. C’est en investissant son temps maintenant que l’on évite des complications futures quant à sa propriété.