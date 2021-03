Aide financière de 80 000$ pour réussir l'intégration des immigrants

Le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond, et le préfet de la MRC de Pierre-De Saurel, Gilles Salvas, annoncent que le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration accorde à la MRC de Pierre-De Saurel un soutien financier de 80 351,25 $ dans le cadre de son nouveau Programme d’appui aux collectivités (PAC). La MRC participe pour sa part à la hauteur de 26 783,75 $, pour un total de 107 135 $ consacré à l’immigration.

Lancé en octobre dernier, le PAC vise à favoriser l’attraction et l’établissement durable des personnes et familles immigrantes dans toutes les régions du Québec.

Grâce au financement accordé par le MIFI, la MRC de Pierre-De Saurel pourra contribuer à une intégration réussie des personnes qui choisissent de s’y établir. Plus précisément, ce soutien financier permettra d’embaucher une ressource dédiée au dossier de l’immigration, de créer un comité de pilotage et d’élaborer un plan d’action en matière d’attraction, d’intégration citoyenne, d’établissement durable et de pleine participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles. Des actions qui permettront de créer des liens avec de multiples instances du territoire, qu’elles soient municipales, institutionnelles ou communautaires afin que les mesures proposées soient le fruit d’une véritable concertation.

« Je salue la MRC de Pierre-De Saurel pour son travail essentiel à la réussite de l’intégration des personnes immigrantes qui s’installent ici dans Richelieu. Avec le soutien de l’État et celui de nos élus municipaux, l’immigration pourra contribuer à la prospérité de nos entreprises et à la relance économique de notre région », indique Jean-Bernard Émond, député de Richelieu.

« L’immigration est un dossier qui est venu s’ajouter aux responsabilités de la MRC. D’ailleurs, le PAC vient remplacer le Programme Mobilisation-Diversité (PMD) qui a permis à la MRC de signer deux ententes d’aide financière ces dernières années. Compte tenu de notre proximité avec la population et des responsabilités qui nous incombent déjà en matière de développement social, culturel et économique, notre rôle comme MRC est de réunir les conditions favorables à l’attraction et à l’établissement durable des personnes immigrantes pour faire de l’immigration un facteur de prospérité et de vitalité de notre région », ajoute Gilles Salvas, Préfet de la MRC de Pierre-De Saurel.