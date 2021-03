La Société des traversiers du Québec procédera à l’ajustement annuel de ses tarifs

La Société des traversiers du Québec (STQ) procédera à l’ajustement annuel de ses tarifs le 1er avril dans ses traverses tarifées. Comme le prévoit la Politique de financement des services publics, le taux d’inflation calculé par le ministère des Finances du Québec sera appliqué sur les tarifs de base. Il se situe cette année à 1,26 %.

Comme à l’habitude, le principe d’arrondissement au 0,05 $ près sera appliqué afin de faciliter les transactions à la billetterie. Rappelons que les traverses tarifées de la STQ sont celles de Sorel-Tracy–Saint-Ignace de-Loyola, Québec-Lévis, Matane–Baie-Comeau–Godbout, l’Île-Verte et l’île d'Entrée – Cap-aux-Meules et que les tarifs de base encadrés par la Politique sur le financement des services publics sont les passages unitaires, tant pour les piétons et les cyclistes que pour les automobilistes.

Les clients continueront à avoir accès à des produits tarifaires économiques à Québec, Sorel-Tracy et Matane car l’ajustement de leur tarif sera également faible, à 2 % ou moins. Le produit « Auto seule », offert à Québec et Sorel, sera quant à lui majoré de 0,50 $.

Par ailleurs, comme ce fut le cas pour la traverse de Sorel-Tracy l’an dernier, le tarif « hors pointe » sera retiré de la grille à la traverse de Québec, et ce, afin de continuer à assurer l’adéquation entre les produits tarifaires offerts et le comportement des clients.