Hommage à trois générations d'infirmières à l'Assemblée nationale du Québec

Le député Jean-Bernard Émond a exprimé sa gratitude envers trois générations d’infirmières d’une même famille dans une déclaration prononcée au salon bleu de l’Assemblée nationale, ce 23 mars.

Le député de Richelieu a été touché par un article paru dans un journal local à propos de Jocelyne Côté, de sa fille Marie-Claude Côté et de ses petites-filles Laury, Nadège et Jordane De Grandpré. Il a donc tenu à partager leur histoire devant ses collègues à Québec : « C’est en 1961 que madame Côté a choisi de pratiquer les soins infirmiers. 60 ans plus tard, sa fille et ses 3 petites-filles ont fièrement suivi le chemin tracé par Madame Côté et travaillent ensemble à l’Hôtel-Dieu de Sorel », raconte fièrement l’élu.

Par le fait même, M.Émond a souligné à la présidence de l’Assemblée nationale l’excellent travail du personnel soignant de la région : « À travers les lignes du récit de ces femmes, on distingue bien le courage et l’amour dont nos travailleurs de la santé font preuve, jour après jour, en prodiguant des soins à leurs patients. Dans le contexte actuel, Madame la Présidente, il est d’autant plus important, en mon nom et au nom des citoyens de la circonscription de Richelieu, de souligner toute l’admiration que nous avons pour ces femmes ainsi qu’envers tous ceux et celles qui pratiquent leur métier avec passion et altruisme », conclut-il.