Le thème « Flairez l’arnaque » est celui retenu dans le cadre de la 17e édition du Mois de la prévention de la fraude. Plusieurs activités de prévention se sont déroulées tout au long du mois de mars. Cette année, la Sûreté du Québec y participait en collaboration avec la Banque du Canada et plusieurs autres partenaires dont le Forum de prévention de la fraude, qui regroupe le Centre antifraude du Canada, la Gendarmerie royale du Canada et le Bureau de la concurrence.

Le Centre de services MRC de Sorel-Tracy a pu rejoindre via les réseaux sociaux plus de mille aînés de différentes résidences pour personnes aînées, afin de les sensibiliser sur différents types de fraudes dont ils pourraient être victimes. Chaque semaine, un type de clientèle était ciblé notamment les jeunes, les commerces, la population en générale et les aînés. Des dépliants « La Fraude en 3D » ont été distribués à différents endroits publics.

Les différentes clientèles ont pu recevoir et consulter différents outils de prévention les concernant et cela grâce à la précieuse collaboration de plusieurs partenaires des MRC du Centre de services Sorel-Tracy. Les citoyens ont pu participer également à un webinaire sur la fraude ayant comme thème : Les fraudes en temps de pandémie : mythes et réalités, en collaboration avec La Banque du Canada, le Service de police de la Ville de Montréal et la Sûreté du Québec.