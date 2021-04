Le travail d'un technicien en prévention des incendies de Sorel-Tracy mis de l'avant à Canal D

Un technicien en prévention des incendies à la Ville de Sorel-Tracy sera l’un des personnages principaux du docuréalité intitulé Enquêtes Incendies qui sera diffusé dès le 14 avril à Canal D.

L’émission produite par Picbois Productions, en collaboration avec Bell Média, mettra en vedette différents enquêteurs chargés d’identifier les causes d’incendies. Le Service de protection et d’intervention d’urgence de la Ville de Sorel-Tracy sera fièrement représenté par Philippe Gascon, l’une des têtes d’affiche de l’émission. D’ailleurs, un épisode complet lui sera consacré en avril.

L’émission Enquêtes Incendies est décrite ainsi par la maison de production: « Quand tout a brûlé et que les ravages d’un feu sont faits, le travail des enquêteurs incendies commence. L’équipe met tout en œuvre afin de déterminer l’origine des incendies et trouver des réponses qui permettront aux victimes de passer à travers ce drame. Découvrez tous les secrets de l’enquête aux côtés de notre équipe tissée serrée. »

Pour le technicien en prévention des incendies, Philippe Gascon, l’émission permettra notamment de faire connaître ce métier essentiel d’enquêteur aux incendies et l’impact positif de celui-ci. Selon Philippe Gascon, «l’émission me donne l’occasion de montrer au public comment l’identification des causes et des circonstances d’un incendie nous permettent de mieux cibler la prévention pour diminuer les risques».

L’émission Enquêtes Incendies sera diffusée à 19h30 à compter du 14 avril sur les ondes de Canal D.