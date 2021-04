Immigration: investissement de 510 219$ à L'Orienthèque

Le député Jean-Bernard Émond confirme, au nom de la ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Nadine Girault, un investissement de 510 219 $ à L’Orienthèque dans le cadre du Programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI).

La subvention, répartie sur une durée de 3 ans, permettra à l’organisme de mener à bien sa mission auprès des nouveaux arrivants ayant choisi la MRC de Pierre-De Saurel pour terre d’accueil.

« La MRC de Pierre-De Saurel possède des attraits très intéressants que nous devons mettre de l’avant pour accueillir les nouveaux arrivants qui souhaitent s’installer dans notre belle région. Grâce à cette aide financière issue du Programme d’accompagnement et de soutien à l’immigration, L’Orienthèque pourra poursuivre sa mission tout en favorisant la pleine participation, en français, des personnes immigrantes à la vie collective de s’installer dans notre région à long terme », mentionne Jean-Bernard Émond, député de Richelieu.

« Nous sommes très reconnaissants de cet investissement du ministère et de la confiance qui nous est accordée pour la mise en place de ce nouveau programme dans la région. Avec cet appui, nous poursuivrons notre mission, et ce, en continuant de bonifier notre offre de service auprès des personnes issues de l’immigration », ajoute Mylène Castonguay, directrice générale de L’Orienthèque.

« Les services offerts par nos partenaires sont essentiels à la francisation et à l’établissement durable des personnes immigrantes en région. L’intégration est un processus dynamique et tous les acteurs impliqués collaborent à différents niveaux pour soutenir les nouveaux arrivants, et ce, de manière adaptée à leurs besoins. À cette fin, le PASI est un programme clé élaboré par notre ministère et le financement annoncé aujourd’hui s’inscrit dans la démarche que notre gouvernement a entreprise pour une immigration mieux réussie », conclut madame Nadine Girault, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.