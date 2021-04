Un sondage pour planifier la conservation des milieux naturels dans Pierre-De Saurel 

La MRC de Pierre-De Saurel élabore un plan régional des milieux naturels (PRMN) afin de planifier leur conservation sur le territoire. Comme ces milieux sont souvent précieux pour la communauté et que le PRMN doit refléter la volonté de la population, un sondage est en ligne pour que les citoyens participent au processus.

Le sondage est disponible en ligne au mrcpierredesaurel.com/prmn#sondage jusqu’au 7 mai. Une vidéo explicative permet de mieux comprendre le contexte et ce qu’est un plan régional des milieux naturels. Au total, 20 minutes sont nécessaires pour visionner la vidéo et répondre aux questions.

Les milieux naturels visés par le PRMN sont les forêts, les friches, les cours d’eau, les marais, les marécages, les herbiers aquatiques et les tourbières. Ce premier sondage de consultation publique porte principalement sur les intérêts et enjeux environnementaux jugés prioritaires par les citoyens, les activités récréatives pratiquées dans les milieux naturels de la région, les craintes et attentes des citoyens quant à la gestion des milieux naturels et la définition collective du patrimoine naturel régional.

Une obligation légale

La réalisation d’un PRMN est une obligation légale imposée aux MRC par le gouvernement du Québec. Les travaux pour son élaboration dans Pierre-De Saurel ont débuté en mars 2020 et le plan doit être déposé au plus tard en juin 2022. À terme, le PRMN comprendra un échéancier d’actions à réaliser pour assurer la conservation des milieux naturels sur le territoire de la MRC ou compenser leurs pertes associées au développement. Il doit tenir compte des besoins à venir en aménagement et en développement du territoire pour les dix prochaines années.

Le cadre légal exige la réalisation d’un plan régional pour la conservation des milieux humides et hydriques. En septembre 2020, le Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel a choisi d’élargir le mandat du plan régional afin qu’il intègre tous les milieux naturels (forêts et des friches). Cet ajout permet de tenir compte de la connectivité et des relations étroites entre les différents milieux naturels sur le territoire.