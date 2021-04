Un nouveau directeur général pour la Ville de Sorel-Tracy

Le conseil municipal annonc la nomination par résolution de Carlo Fleury à titre de directeur général de la Ville de Sorel-Tracy. Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.), d’un baccalauréat en géographie et d’une formation technique en génie civil, il compte mettre à profit son expertise pour poursuivre la relance et la reconversion économique de la ville.

M. Fleury occupait le poste de directeur général à la Ville de Windsor en Estrie. Le conseil municipal de Sorel-Tracy a entériné son embauche lors de la séance extraordinaire du 12 avril.

« Nous sommes très heureux de l’arrivée de M. Fleury à la direction générale. Ses connaissances du milieu municipal et son expérience en développement économique sont des atouts majeurs pour la ville et sa région. Il a, pour Sorel-Tracy, la vision d’une ville à échelle humaine qui cadre parfaitement avec celle du conseil. Nous sommes impatients de travailler avec lui. Je tiens également à remercier Me Karl Sacha Langlois pour sa remarquable contribution. Je souhaite aussi remercier Mme Vicky Bussière qui assure en ce moment l’intérim », de déclarer le maire, Serge Péloquin.

Avant de faire le saut à la direction générale d’une municipalité, Carlo Fleury a fait sa marque comme gestionnaire. Il compte près de 25 ans d’expérience comme directeur général, que ce soit au sein d’organismes de développement économique, dans l’entreprise privée ou chez Gaz Métro. La Ville de Sorel-Tracy pourra donc compter sur un leader d’expérience pour qui le travail d’équipe et la gestion rigoureuse des finances sont des priorités.

« À Sorel-Tracy, il y a une volonté d’aller de l’avant, de se développer et de se réaliser. C’est une ville qui a tout pour réussir, avec ses installations portuaires, son parc industriel, son riche patrimoine, sa diversité et son caractère! Je partage les valeurs de l’organisation et je compte poursuivre le travail de relance amorcé dans les dernières années. Je suis impatient de travailler avec le conseil, les directeurs et les employés municipaux afin de faire rayonner Sorel-Tracy encore davantage », d’expliquer Carlo Fleury.

M. Fleury entrera officiellement en poste le lundi 10 mai 2021.