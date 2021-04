Travaux débutés pour réaménager la pédiatrie à l'Hôtel-Dieu

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est et la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel annoncent que les travaux de réaménagement de la pédiatrie à l’Hôtel-Dieu de Sorel ont commencé au cours des dernières semaines et se poursuivront jusqu’à la fin de l’année.

À terme, la nouvelle pédiatrie comptera quatre lits en chambre individuelle avec salle de bain privée et fauteuil-lit pour les parents, de même que trois lits en salle d’observation. Le volet ambulatoire sera pour sa part composé de deux bureaux de médecin, un bureau d’infirmière ainsi qu’une salle d’attente incluant un coin pour les enfants et une salle d’allaitement. Ces nouveaux espaces seront par ailleurs dotés d’équipements médicaux spécialisés et modernes faisant en sorte d’assurer à long terme la qualité des soins et services de proximité en pédiatrie à l’Hôtel-Dieu de Sorel.

Il s’agit d’un projet de 860 000 $ pour lequel la Fondation a contribué à hauteur de 300 000 $ grâce au précieux soutien offert par ses généreux donateurs.

« Ce projet, qui fait partie de notre plan de modernisation de l’Hôtel-Dieu de Sorel, contribuera à faire en sorte que les enfants de la région de Sorel-Tracy continueront à recevoir des soins et services de qualité près de chez eux, ce qui est d’une grande importance pour les familles. Je tiens à remercier la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel pour sa généreuse contribution à ce projet », indique Louise Potvin, présidente-directrice générale du CISSS de la Montérégie-Est.

« Nous tenons à remercier tous les donateurs, bénévoles, employés, administrateurs et médecins pour leur soutien dans nos activités C’est notamment grâce à vous que des projets comme celui-ci peuvent voir le jour », ajoute Jocelyn Cayer, président de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel.