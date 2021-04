La région rayonne au Gala de reconnaissance de l'action communautaire et de l'économie sociale

Le milieu communautaire s’est réuni le 15 avril pour reconnaître la contribution essentielle des organismes communautaires, des entreprises d’économie sociale et de centaines de bénévoles.

« Notre gala de reconnaissance est l’occasion de mettre en lumière le travail quotidien de femmes et d’hommes de cœur engagés dans leurs communautés. Cette reconnaissance prend un tout autre sens avec la dernière année qui n’a pas été de tout repos pour le milieu communautaire. La résilience dont nous avons fait preuve mérite d’être saluée en grand », explique Mathieu Brochu, directeur général de la CDC Pierre-De Saurel.

Gala en vidéoconférence

C’est donc en direct d’une plateforme de vidéoconférence et avec l’aide technique de précieux collaborateurs et partenaires que le comité organisateur a dévoilé les lauréates et lauréats de la soirée :

• Projet mobilisateur, Maison L’Ancrage Pierre-De Saurel.

• Développement et innovation, Santé mentale Québec Pierre-De Saurel.

• Transformation sociale, L’Orienthèque pour le programme À ton rythme!

• Engagement bénévole, M. Claude Cournoyer, bénévole à L’Ardoise, groupe populaire en alphabétisation.

• Persévérance, Mme Monique Roberge, pour son dévouement au cours des trente dernières années.

Votes du public :

• Hommage à un organisme communautaire, le Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu.

• Hommage à une entreprise d’économie sociale, le Recyclo-Centre.

• Coup de cœur, ex aequo entre l’Ardoise, groupe populaire en alphabétisation et le Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu.