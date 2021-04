Ajout d'un pôle de vaccination en entreprise à Saint-Joseph-de-Sorel

Le député Jean-Bernard Émond et le maire de Saint-Joseph-de-Sorel, Vincent Deguise, se réjouissent de l’annonce du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, de l’ajout d’un nouveau pôle de vaccination en entreprise à Saint-Joseph-de-Sorel.

En effet, l’alliance métallurgique Rio Tinto Fer et Titane et son voisin de Contrecœur, ArcelorMittal, contribueront à l’augmentation de la capacité de vaccination des Québécois.

« À la veille d’une accélération exponentielle de notre combat contre la COVID-19, l’ajout de ce pôle de vaccination à Saint-Joseph-de-Sorel est une excellente nouvelle pour la population de Richelieu. En effet, en plus du centre de vaccination de Sorel- Tracy et des pharmacies actifs depuis plusieurs semaines, ce pôle ajoutera des effectifs importants afin d’accélérer la vaccination chez nous. Je salue la collaboration du ministre de la Santé, du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est, de l’entreprise Rio Tinto Fer et Titane ainsi que l’entreprise ArcelorMittal de permettre à notre région de participer à cet effort de vaccination historique », souligne Jean-Bernard Émond, député de Richelieu.

« La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et Rio Tinto Fer et Titane ont toujours eu une excellente collaboration. C’est donc avec enthousiasme que j’ai accueilli la nouvelle d’un nouveau pôle de vaccination en entreprise dans notre ville. Nous ressentons une grande fébrilité de la part de la population pour la vaccination, c’est pourquoi je salue la décision de Rio Tinto Fer et Titane de rendre disponibles ses installations de Saint-Joseph-de-Sorel pour combattre cet ennemi invisible », ajoute Vincent Deguise, maire de Saint-Joseph-de-Sorel.

Pour une première fois au Québec, les entreprises contribueront à une campagne de vaccination. L’objectif est de vacciner au moins 500 000 Québécois grâce à cette collaboration. Chaque pôle assurera la vaccination des employés des entreprises participantes, des employés des entreprises situées à proximité ainsi que leurs familles respectives. La population aura également accès à la vaccination dans ces pôles. Entre 15 000 et 25 000 personnes seront vaccinées dans chacun des pôles, du mois de mai au mois d’août. Les détails concernant la prise de rendez-vous seront divulgués ultérieurement, la population doit donc éviter de communiquer directement avec les entreprises à ce moment-ci.