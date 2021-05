Ouverture d’un bureau d’accueil touristique à la Maison de la culture de Saint-Roch-de-Richelieu

La Maison de la culture de Saint-Roch-de-Richelieu annonce l’ouverture de son nouveau bureau d’accueil touristique, dans ses locaux, situés dans l’ancien presbytère, au 886, rue St-Pierre, à Saint-Roch-de-Richelieu. Il est ouvert les fins de semaine jusqu'au 13 juin de 13h à 16 h et dès le 18 juin jusqu’à la fête du Travail du mercredi au dimanche de 10h à 17h.

Le bureau d’accueil touristique de Saint-Roch-de-Richelieu sera un point de référence pour les citoyens et un lieu d’accueil pour les visiteurs. L’endroit proposera une foule d’informations liées aux activités récréotouristiques, culturelles, sportives et de plein air qui se dérouleront dans les environs de la municipalité. Une carte touristique de Saint-Roch-de-Richelieu a aussi été créée, grâce à de nombreux partenaires locaux, afin de mettre en valeur les entreprises de la municipalité.

La présidente de la Maison de la culture, madame Myriam Arpin, mentionne que le nouveau bureau d’accueil touristique sera un complément à ce qu’offre déjà l’organisme : « Dorénavant, en plus de découvrir les diverses expositions en cours, la boutique cadeaux de nos artisans locaux, notre café des artistes avec des boissons chaudes et froides ainsi que des crèmes glacées, les visiteurs auront la possibilité de recevoir des renseignements touristiques. [...] C’était donc important, pour nous, de bien accueillir les nombreux touristes qui passent par notre municipalité en nous alliant avec Tourisme Montérégie et Tourisme Québec ».

Toutes les mesures sanitaires seront respectées, telles que le lavage de mains et la distanciation physique. Pour de plus amples informations, pour la programmation complète des activités et des expositions pendant la belle saison, rendez-vous sur la page Facebook de l’organisme.