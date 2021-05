Azimut diffusion fait peau neuve sur la toile

Le mois de mai chez Azimut diffusion signifie habituellement lancement de programmation, à défaut d’annoncer les spectacles de l’automne prochain, l’organisme de diffusion présente son tout nouveau site web à la population.

Le site web d’Azimut diffusion est maintenant revampé et plus intuitif. C’est grâce au Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) livré par la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Pierre-De Saurel que l’organisme à but non lucratif a pu obtenir le financement nécessaire, d’une hauteur de 7 000 $, à la refonte de son site web officiel.

C’est l’entreprise Farley Design qui a eu pour mission de mettre en place les différentes demandes d’Azimut diffusion afin de mieux répondre aux besoins de l’organisme et des utilisateurs.

La programmation des spectacles grand public se trouve dorénavant à un seul endroit et il est possible de faire une recherche afin d’accéder plus facilement à l’information voulue sur le site. Une section scolaire a été ajoutée afin de mettre en valeur les programmes offerts aux écoles de la région, de la maternelle au cinquième secondaire.