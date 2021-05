Début de la vaccination pour l’alliance métallurgique Rio Tinto Fer et Titane et ArcelorMittal

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est et l’Alliance métallurgique Rio Tinto Fer et Titane et ArcelorMittal d’annoncent leur partenariat dans le cadre de la vaste opération de vaccination contre la COVID-19.

La Place Fer et Titane, située au 1350, chemin St-Roch à Sorel-Tracy, devient ainsi le deuxième pôle de vaccination en entreprise sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Est après le centre de recherche et de développement de Pratt & Whitney Canada, situé à Longueuil.

La vaccination s’adressera principalement aux employés de Rio Tinto Fer et Titane et d’ArcelorMittal, aux membres de leur famille vivant sous le même toit et aux principaux entrepreneurs qui travaillent régulièrement aux installations des deux entreprises. Il est possible de prendre rendez-vous pour obtenir sa première dose depuis le mardi 11 mai.

Faits saillants

- L’opération commencera le mercredi 19 mai au pôle de vaccination de l’Alliance métallurgique Rio Tinto Fer et Titane / ArcelorMittal et durera jusqu’au mois d’août.

- L’ordre de priorité sera le même que dans les autres sites de vaccination partout au Québec.

« Nous sommes très fiers de contribuer à la campagne de vaccination contre la COVID-19 en collaboration avec le CISSS de la Montérégie-Est et ArcelorMittal. La vaccination est un élément clé pour protéger nos employés, leurs proches et notre communauté. Je tiens à remercier nos équipes qui n’ont ménagé aucun effort pour que nous soyons prêts à administrer nos premiers vaccins », souligne Guy Gaudreault, directeur général, Rio Tinto Fer et Titane.

« Vacciner, c’est gagner. Dans la région de la Montérégie-Est, on a décidé de gagner en équipe. Nos communautés se sont serré les coudes durant la pandémie afin de répondre aux nombreux défis que la COVID-19 a amenés. La création de ce pôle de vaccination pour desservir les régions de Sorel-Tracy et de Contrecoeur nous permet de poursuivre cet élan afin de sortir de cette crise le plus rapidement possible », affirme François Perras, président-directeur général, ArcelorMittal Produits longs Canada.