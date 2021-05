Opération Enfant Soleil donne 4 750 $ à la Fondation Santé Bécancour –Nicolet‐Yamaska 

Le prochain Téléthon Opération enfant soleil, intitulé Parce que les petits miracles n’arrivent pas seuls… MERCI! aura lieu le 30 mai en direct du Théâtre Capitole. Comme à chaque année, Opération enfant soleil a fait sa distribution d’octrois dans chacune des régions du Québec.

Les montants alloués sont versés partout dans la province afin d’offrir les meilleurs soins aux enfants, d’appuyer les équipes médicales et de soutenir les familles dans les moments où elles en ont le plus besoin.

Comme une des priorités d’investissement de la Fondation concerne la famille et les enfants, le partenariat avec Opération Enfant Soleil est particulièrement précieux et aide la communauté à se doter d’équipements médicaux additionnels.

Cette année, c’est 9 500 $ qui est remis à la Maison de naissance de la Rivière de Nicolet. Pour contribuer au maintien et au retour rapide des nouveau‐nés à la maison, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux remettent chacun un montant de 4 750 $ afin d’acquérir un bilirubinomètre. Cet appareil peut détecter la présence ou la progression de la jaunisse chez les bébés et ainsi prévenir les complications.

« Depuis déjà cinq ans, notre Fondation reçoit des montants d’Opération Enfant Soleil. C’est avec grand plaisir que nous remettons, à notre tour, ces sommes à la Maison de Naissance de la Rivière. À ce jour, cela représente une somme de 61 286 $. Nous sommes très privilégiés d’avoir une maison de naissance sur le territoire. De plus en plus de femmes et de familles choisissent de bénéficier des services du suivi de grossesse et de l’accouchement avec une sage‐femme. Rappelons que les sages‐femmes sont formées à l’Université du Québec à Trois‐Rivières (UQTR) pendant une période de quatre ans. La sécurité et la qualité des services est leur priorité. La Maison de naissance de la Rivière dispose donc de tous les équipements médicaux nécessaires et la Fondation est toujours heureuse de pouvoir y contribuer par ses dons. » a indiqué Mme Danielle Gamelin, directrice générale de la Fondation Santé Bécancour–Nicolet‐Yamaska.