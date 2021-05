La Classique de golf Beauchemin-Fleury-Beauvillier reportée pour une deuxième fois

Même si un plan de déconfinement a été présenté par le gouvernement du Québec il y a quelques jours, la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy doit reporter une fois de plus la Classique de golf Beauchemin Fleury-Beauvillier.

« Nous avons longuement réfléchi avant de prendre cette décision difficile. Organiser un tournoi de golf à moins d’un mois d’avis, en juin, c’est impossible. Plusieurs de nos partenaires financiers sont encore plongés dans l’incertitude, deux de nos coprésidents d’honneur participent aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley et il y a plusieurs mesures sanitaires à respecter même si des assouplissements ont été annoncés pour les prochaines semaines » mentionne la directrice de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, Myriam Arpin.

La question de tenir l’événement en août a été abordée : « Nous avons évalué la possibilité de monter une simple partie de golf après les vacances de la construction, sans le traditionnel souper homard à volonté, sans animation sur le terrain et sans la présence de nos coprésidents d’honneur qui ne seront pas dans la région en août également. Au final, nous avons rejeté cette proposition puisque nous désirons présenter une expérience complète et exceptionnelle à nos fidèles habitués », ajoute Myriam Arpin.

Le conseil d’administration de la Fondation demeure convaincu que les gens seront au rendez-vous en 2022 : « Ce n’est que partie remise! L’an prochain, nous pourrons organiser un événement à la hauteur de ce qu’on peut offrir, ça, c’est certain. Avec la présence de François Beauchemin, Marc-André Fleury et Anthony Beauvillier… Et qui sait? Nous aurons peut-être d’autres invités d’envergures », affirme la présidente de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, madame Patricia Salvas.

Source de revenu importante

Rappelons que la Classique de golf Beauchemin-Fleury-Beauvillier est l’une des plus importantes sources de revenus pour la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy. La 12e édition, qui s’est tenue le 21 juin 2019, avait permis de récolter près de 25 000$.

La mission de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy est de rendre accessible à tous l'éducation supérieure en donnant aux étudiants et futurs étudiants de nombreux outils pour réussir. La Fondation encourage et appuie les étudiants du Collège, que ce soit en valorisant leur formation, en soulignant leurs efforts ou en soutenant différents projets formateurs.

À titre d’exemple, la Fondation a offert, au cours de la dernière année scolaire, grâce aux dons amassés : une aide financière aux étudiants démunis; un service de prêt d’ordinateur aux collégiens dans le besoin pour de la formation à distance; une centaine de bourses aux élèves et une contribution pour de beaux projets spéciaux, dans le Collège (laboratoire d’enseignement comodal, Rebelles Hockey, colloque virtuel en Sciences humaines, journée des finissants, etc.).