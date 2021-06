La Santé publique dit non aux bals de graduation

Pour une deuxième année consécutive, les finissants de cinquième secondaire ne pourront souligner la fin de leur parcours scolaire avec le traditionnel bal de fin d’année. Cette décision fait suite aux recommandations de la Santé publique.

Des activités par bulle-classe pourront toutefois être tenues, selon le plan de déconfinement et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Québec suggère entre autres, l’organisation d’une haie d’honneur du personnel devant l’école.

Ces activités seront permises à condition qu'elles se déroulent à l'école et pendant les heures de classe, à l'intérieur ou à l'extérieur, sur les terrains de l'installation. Seuls les élèves et le personnel scolaire pourront être présents, mais la participation des parents pourra être possible selon un mode virtuel ou par captation vidéo, pour limiter les possibilités de contacts.

Soulignons que si ces activités ont lieu à l'extérieur, l'école doit utiliser des espaces disponibles assez vastes pour accueillir un certain nombre de bulles-classes à la fois, dans le respect de la capacité des lieux et en tenant compte de la distanciation entre les groupes stables présents. Les élèves devront y participer en étant répartis par bulle-classe, tout comme pour la prise de photo.

Si des activités de signature d'albums de finissants ont lieu, chaque élève devra utiliser son propre stylo.

Quant à la remise des diplômes et des prix, des cérémonies pourront être tenues à condition que les élèves demeurent assis à leurs places. L’évènement pourrait également être retransmis en simultané afin de permettre aux parents d’y assister à distance.

En conférence de presse ce lundi, le directeur national de la Santé publique, le Dr Horacio Arruda, justifiait cette décision en soulignant qu’actuellement, les rassemblements sont toujours interdits. « On considère actuellement que même si le virus circule moins, ça demeure un rassemblement. Et, par équité pour la population en général, nous avons jugé qu’il était plus sage de ne pas faire le faire cette année et d’avoir d’autres types d’activité pour reconnaitre la réussite éducative des jeunes », a-t-il laissé savoir.