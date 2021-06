Le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond, la mairesse de Yamaska, Diane de Tonnancourt ainsi que le directeur général du Centre de services scolaire de Sorel-Tracy, Christian Lacourse, se réjouissent de l’avancement des travaux d’agrandissement du pavillon Notre-Dame de l’École intégrée d’Yamaska.

« Depuis 2011, le projet de fusion des deux pavillons de l’École intégrée d’Yamaska a fait l’objet de cinq demandes, qui se sont toutes vues refusées par les précédents gouvernements. C’est grâce à un grand travail de collaboration entre le gouvernement du Québec, la municipalité de Yamaska ainsi que le Centre de services scolaire de Sorel-Tracy que cet agrandissement a lieu. Les installations et la localisation du pavillon Saint-Gabriel (en bordure de la route 132) ne répondent plus aux normes de sécurité. Il était donc impératif que la sécurité des élèves passe avant tout. Je remercie, une fois de plus, mon collègue et ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge », déclare le député Jean-Bernard Émond.

La mairesse de Yamaska, Mme Diane De Tonnancourt, a également tenu à exprimer son enthousiasme : « La municipalité se réjouit que les travaux d’agrandissement du pavillon Notre-Dame aient commencé. Nous travaillons avec acharnement sur ce projet depuis 2011 et nous sommes reconnaissants envers M. Émond qui nous a été d’une aide précieuse auprès des instances gouvernementales. »

« C’est avec un immense plaisir que le Centre de services scolaire de Sorel-Tracy voit l’aboutissement des démarches qu’il a entreprises dans le cadre du projet d’agrandissement du pavillon Notre-Dame de l’École intégrée d’Yamaska, le tout rendu possible par la collaboration des différents acteurs impliqués dans le dossier. Grâce à cette collaboration, cet important projet pourra maintenant se concrétiser dans l’intérêt de nos élèves du niveau primaire de la municipalité de Yamaska, que nous pourrons désormais accueillir dans un milieu sain, sécuritaire et optimal », conclut le directeur général du Centre de services scolaire de Sorel-Tracy, M. Christian Lacourse

Rappelons que ces travaux permettront de rendre plus modernes et sécuritaires les installations pour les élèves et leur donneront aussi, ainsi qu’à l’ensemble de la population, l’accès à de nouvelles installations sportives.