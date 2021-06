Investissement dans le projet de réfection de la patinoire Richard-Gosselin à Saint-Ours 

Le député de Richelieu, M. Jean Bernard Émond, annonce le financement du projet de réfection de la patinoire Richard Gosselin à Saint-Ours par le gouvernement du Québec et celui du Canada. Grâce à ces sommes, les citoyens de la région auront accès à une installation moderne et sécuritaire qui favorisa un mode de vie actif, sain et inclusif.

L’amélioration de l’infrastructure en lien avec la patinoire extérieure permettra à la Ville de Saint Ours de créer un milieu de vie propice à attirer des familles et des travailleurs, tout en stimulant la relance économique partout au Québec.

Le gouvernement du Canada investit 318 789,50 $ par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d’infrastructure Investir dans le Canada tandis que le gouvernement du Québec investit 318 789,50 $ grâce à son Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

« L’amélioration de nos infrastructures sportives est nécessaire afin de favoriser l’adoption de saines habitudes de vie chez nos jeunes, d’améliorer la qualité de vie des citoyens et de susciter l’engouement des jeunes familles pour notre région. C’est dans cette optique que j’accueille favorablement les investissements des deux paliers de gouvernement, afin que les familles saint oursoises et des environs puissent profiter d’un environnement sécuritaire et de qualité, été comme hiver, pour pratiquer leurs sports favoris. » affirme Jean-Bernard Émond, député de Richelieu.

« Je me réjouis que notre projet de modernisation de la patinoire de la Ville de Saint-Ours ait été favorablement reçu par le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. La réfection de cette installation permettra à nos jeunes et moins jeunes de profiter d’une installation moderne et de qualité pour pratiquer leurs loisirs. Notre municipalité est très populaire auprès des familles, je salue donc le travail de collaboration entre les différents paliers de gouvernement afin de permettre à ce projet de voir le jour. » souligne Sylvain Dupuis, maire de la Ville de Saint-Ours.