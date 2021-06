Mobilier de jardin : 3 points avant de choisir

Il y a quelque chose de vraiment sympa dans l'idée de transformer une partie de notre espace extérieur en salle familiale en plein air pour deux ou trois saisons de l'année. C'est certainement une option moins coûteuse que d'ajouter une autre pièce à la maison.

Si vous aménagez un espace de vie extérieur cette saison, trouver des meubles confortables et durables peut faire toute la différence.

Le décor de votre terrasse doit être plus que simplement attrayant pour résister aux intempéries et offrir un bon rapport qualité-prix selon votre budget de décoration extérieure. Voici 3 points à considérer avant de choisir votre mobilier de jardin.

Optez pour un mobilier de jardin de bonne qualité

Des soudures bâclées aux roulettes fragiles, en passant par les finitions de peinture qui s’écalent à rien, un mobilier de jardin de basse qualité sera un mauvais achat si vous pensez à long terme. Il est facile de penser que le mobilier d'extérieur est un peu moins important que ce que vous achetez pour une utilisation en intérieur. En fait, l'inverse est souvent vrai. Ce que vous achetez pour une utilisation à l'extérieur doit résister à l'exposition au soleil, au vent, à la pluie et probablement à la neige et la glace. Pour un mobilier de jardin durable, il faut parfois payer un peu plus, mais cela vient avec plusieurs avantages.

Choisissez les bons matériaux pour vos besoins

Votre meilleur pari au moment de choisir les bons matériaux pour votre mobilier de jardin est d'évaluer comment vous prévoyez d'utiliser vos meubles et combien de temps vous souhaitez consacrer à leur entretien.

Voici quelques exemples: Une chaise légère en aluminium ou en plastique sera résistante à la rouille et facile à déplacer. Elle n'aura pas le poids et la stabilité d'une pièce en fer forgé ou en acier inoxydable, mais elle peut être empilable ou pliable, afin que vous puissiez l'accrocher au mur dans un endroit éloigné lorsque vous ne l'utilisez pas.

D'un autre côté, une causeuse en cèdre sera très robuste et ressemblera davantage au type de meuble auquel vous êtes habitué à l'intérieur. Cela nécessitera cependant un entretien supplémentaire, comme une couche de scellant tous les deux ans, et la déplacer d'un endroit à l'autre pour vous déplacer à l'ombre (ou au soleil) pourrait également être un problème.

Considérez l’espace disponible pour votre mobilier de jardin

Une erreur de design que les propriétaires font régulièrement est de choisir un mobilier de jardin qui n’est pas de la bonne dimension pour l’espace extérieur disponible. Ils choisissent soit un mobilier trop petit qui a l’air perdu dans un grand espace, ou un mobilier beaucoup trop volumineux qui oblige les gens à faire des acrobaties pour le contourner.

Avant de choisir votre futur mobilier de jardin, mesurez-bien l’espace disponible sur votre terrasse, et dessinez un plan en tenant compte des dimensions des meubles que vous souhaitez y installer. Assurez-vous que votre mobilier rempli bien l’espace, mais qu’il est toujours facile de se déplacer autour.