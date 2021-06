La Ville de Sorel-Tracy lance son nouveau site Web. Le site propose une navigation plus intuitive qui permettra de répondre plus facilement aux questions des citoyens. Plusieurs nouvelles options ont été ajoutées, dont la toute nouvelle recherche par adresse et la carte interactive afin de faciliter l'accès à l'information municipale.

L’aspect visuel a évidemment été complètement retravaillé et l’arborescence des menus a été simplifiée. Le nouveau site propose un contenu revu et rédigé en gardant en tête les besoins de la population, qu’elle soit de Sorel-Tracy ou d’ailleurs. Le site est adapté à tous les types d’appareils électroniques (mobile, tablette portable, écran).

Cette refonte complète du site Web de la Ville a nécessité près d’un an de travail. L’entreprise Blanko a été choisie par la Ville en raison de sa solide expérience en matière de sites Internet de municipalités. Les photos sont l’œuvre d’Antony Deguise et de Marc Ross.

Recherche par adresse

Avec la recherche par adresse, le citoyen aura accès à une information personnalisée. En effet, en entrant son adresse civique, chaque résident de Sorel-Tracy sera informé du nom de son conseiller ou conseillère, de son district électoral, de son horaire de collecte des matières résiduelles et de ses journées autorisées pour l’arrosage extérieur.

Carte interactive

La carte interactive rassemblera les installations sportives, récréatives et culturelles, les bâtiments municipaux, de même que les principaux centres d’intérêt de la Ville. En plus d’identifier la position géographique des installations municipales, la carte donne également accès aux coordonnées de l’endroit choisi (numéro de téléphone, courriel, site Web) afin de fournir tous les renseignements pertinents pour compléter la recherche.



Arborescence simplifiée

Pour rendre la navigation plus facile, l’arborescence du site a été simplifiée en présentant trois menus simples et distincts soit Ville, Services et Loisirs. Le menu Ville regroupe les sous-menus Découvrir la Ville, Administration municipale et Vos élus, tandis que le menu Services regroupe les thèmes Services aux citoyens, Services en ligne et Environnement. Finalement, le menu Loisirs compte les sous-menus Parcs et activités et Loisirs et culture. À ces menus s’ajoute un calendrier des événements.

Évidemment, le contenu du site sera bonifié au fil du temps et s’adaptera aux différents dossiers municipaux de l’heure. La Ville de Sorel-Tracy mettra par ailleurs en ligne cet automne un nouvel outil de consultation citoyenne, ce qui permettra de sonder régulièrement la population. La Ville de Sorel-Tracy s’est donnée pour mission d’optimiser l’expérience citoyenne et la transmission d’informations avec la population. Le lancement du nouveau site représente une première étape en ce sens.