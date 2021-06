L’ITA offrira une nouvelle formation cet automne

L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) annonce qu’il proposera le nouveau programme de formation Chef de culture en serre à compter de l’automne 2021. Cette formation s’adresse aux travailleurs déjà présents dans le milieu horticole qui désirent se spécialiser en augmentant leur niveau de responsabilité ou encore à des finissants d’une formation technique en production horticole qui veulent approfondir ce domaine.

Plus spécifiquement, cette formation a pour objectif d’outiller les futurs chefs de culture pour qu’ils puissent planifier et coordonner la réalisation des différentes étapes de la culture serricole. La formation leur permettra de développer les compétences pour optimiser les processus et les rendements de l’entreprise, et ce, tant en production maraîchère qu’en production ornementale ou dans toutes autres productions, que ce soit en mode biologique ou conventionnel.

« La formation Chef de culture en serre répond à un besoin exprimé depuis longtemps par l’industrie. Elle vise à appuyer les entreprises dans leurs efforts de développement dans ce créneau en pleine croissance. Le nouveau programme s’inscrit dans le cadre de la volonté gouvernementale d’augmenter la superficie de culture en serre et d’accroître l’autonomie alimentaire du Québec au cours des années à venir. La formation offerte jouera ainsi un rôle de levier dans le cadre des efforts visant à permettre aux Québécoises et aux Québécois d’avoir accès à des fruits et légumes frais toute l’année et à offrir des produits maraîchers locaux de qualité », a déclaré Mme Louise Leblanc, sous-ministre adjointe à la formation bioalimentaire et responsable de l’ITA.

Formule hybride

Le programme de formation comprend cinq cours d’une durée totale de 345 heures en formule hybride. La partie théorique sera offerte en ligne alors que la partie pratique sera réalisée en entreprise.

Conçu en collaboration avec divers partenaires du milieu, le programme est basé sur le profil de compétences d’AGRIcarrières et du comité sectoriel de main-d’œuvre de la production agricole, réalisé en 2020 grâce au soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.