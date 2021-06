L'écocentre régional fermé pour la Fête nationale du Québec

La MRC de Pierre-De Saurel précise que l’écocentre régional sera fermé le jeudi 24 juin, lors de la Fête nationale du Québec, mais ouvert le jeudi 1er juillet, lors de la fête du Canada.

L’écocentre est normalement ouvert, en période estivale, du mercredi au dimanche de 9 h à 16 h 15. Les matières acceptées sont les résidus de construction, rénovation et démolition, les matières recyclables, les résidus domestiques dangereux, les résidus verts, les appareils électriques et électroniques, les pneus et les encombrants.