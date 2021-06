Collaboration entre le Gib Fest et la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel

Le Gib Fest 2021, en collaboration avec la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, accueillera la population dans une formule 5 à 7 à tous les jeudis de l'édition 2021, soit du 8 juillet au 5 septembre.

Chaque jeudi, les bars et restaurants du centre-ville de Sorel-Tracy accueilleront la population et ouvriront leurs portes aux employés, médecins et gestionnaires des différents départements de l'Hôtel-Dieu de Sorel et du CLSC Gaston-Bélanger.

De plus, certains prendront le poste de barman d’un soir aux terrasses du Gib Fest aux coins St-Thomas et Augusta lors des 5 à 7. Les membres de l'Hôtel-Dieu de Sorel et du CLSC Gaston-Bélanger participants seront identifiés par un autocollant afin de permettre à la population d'aller à leur rencontre.

Cette association entre le Gib Fest et la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel a pour but d'amasser des fonds et de démontrer qu'ensemble, on peut réaliser de grandes choses pour la région. C'est également l'occasion de mettre en lumière le personnel de la santé et de les remercier pour le travail accompli qui se poursuit encore aujourd’hui.