Opération Enfant Soleil verse 196 117 $ à des établissements de la Montérégie 

Opération Enfant Soleil annonce les sommes remises cette année dans chacune des régions du Québec. Au total, plus de 75 octrois sont versés aux centres hospitaliers partout dans la province afin d’offrir les meilleurs soins aux enfants, d’appuyer les équipes médicales et de soutenir les familles dans les moments où elles en ont le plus besoin.

Inspiré par la force, la résilience et le courage des petits touchés par la maladie, et devant l’impossibilité de tenir les traditionnelles conférences de presse permettant de dévoiler les projets financés, un tout nouveau concept a vu le jour. En effet, c’est au cours du mois de mars dernier qu’a débuté la diffusion des 17 capsules vidéo mettant en lumière l’importance de la générosité des Québécois. Évidemment, celles-ci ont été tournées dans le plus grand respect des mesures sanitaires.

Dans la région de la Montérégie, 196 117 $ sont versés à dix établissements, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, afin de financer la réalisation de projets et l’achat d’équipements médicaux. Cette somme permettra d’améliorer l’offre de soins pour les problèmes de santé touchant la réadaptation et la santé mentale, tout en permettant de soigner les enfants près de leur domicile afin d’éviter les transferts vers des centres spécialisés.

« Les octrois d’Opération Enfant Soleil nous permettent d’avoir des équipements pour explorer de nouvelles capacités avec les enfants. Cela peut passer des jouets adaptés jusqu’aux équipements plus gros et plus spécialisés. Merci de donner, parce que cela permet à des jeunes d’avoir accès à des équipements qui les aident à grandir, à avancer et à connaître de petites réussites qui, combinées, deviennent de grandes réussites pour eux » témoigne Marie-Eve Desbiens, ergothérapeute pour le programme d'intégration scolaire et communautaire du CISSS de la Montérégie Ouest.

Détails des octrois versés aux établissements de la Montérégie

En 2021, 196 117 $ seront remis à dix établissements de santé de la région pour la réalisation de projets et l’achat d’équipements grâce auxquels il sera possible, entre autres, d’améliorer l’offre de soins pour les problèmes de santé touchant la réadaptation et la santé mentale, tout en permettant de soigner les enfants près de leur domicile afin d’éviter les transferts vers des centres spécialisés.

17 328 $ remis à l’Hôpital Charles-Le Moyne

Cette somme finance l’achat de deux nouveaux pousse-seringues qui faciliteront le gavage chez les nouveau-nés prématurés, d’une balance électronique pédiatrique ainsi que de deux chauffe-biberons. Elle soutient également l’achat de trois oto-ophtalmoscopes, appareils pouvant évaluer les yeux et les oreilles des enfants, ainsi que de trois ophtalmoscopes qui permettent un examen physique complet des nouveau-nés afin d’autoriser le congé de l’hôpital en toute sécurité. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 245 942 $ à cet hôpital.

35 000 $ remis à l’Hôpital du Haut-Richelieu

L’acquisition d’une nouvelle table de réanimation néonatale avec cardioscope rehaussera les standards en matière de réanimation des nouveau-nés et facilitera le travail des professionnels de la santé. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 457 595 $ à cet hôpital.

20 000 $ remis à l’Hôtel-Dieu de Sorel

Le nouveau moniteur cardio-respiratoire octroyé à cet hôpital est directement relié au poste des infirmières pour assurer une surveillance en continu des paramètres vitaux des enfants. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 369 963 $ à cet hôpital.

20 000 $ remis à l’Hôpital Honoré-Mercier

Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux offrent chacun la somme de 10 000 $ dans le cadre du programme de maintien et de retour rapide des nouveau-nés en région. Ce montant soutient l’achat d’un incubateur pour les nouveau-nés, qui maintient la température des poupons ayant des conditions de santé particulières et leur assure des soins sécuritaires. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 498 024 $ à cet hôpital.

50 000 $ remis à l’Hôpital Pierre-Boucher

Afin de contribuer au maintien et au retour rapide des nouveau‐nés en région, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux remettent chacun un montant de 25 000 $ pour l’acquisition d’un incubateur. Cet équipement maintient la température des bébés ayant des conditions de santé particulières et leur assure des soins sécuritaires. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 551 266 $ à cet hôpital.

8 627 $ remis au CLSC et Centre de services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion

Plusieurs équipements seront remis à ce centre afin de soigner la clientèle pédiatrique éprouvant des difficultés de langage ou de communication. Cinq iPads, trois EVT-3 CDN-F et trois PPVY-5 Stimuli-Livret numérique sur Q-Global, avec les licences et sous-test pour voir au bon fonctionnement, trois CELF-CDN-F Stimuli : Livret numérique #1 et livret numérique ainsi qu’une trousse complète PLS-5 avec objets de manipulation sont octroyés à ce centre. Ces outils technologiques permettront également l’évaluation médicale à distance, plus appropriée en contexte pandémique. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 32 170 $ à cet établissement.

8 367 $ remis au CRDI et TSA – Installation Châteauguay

Grâce à cet octroi, deux nouveaux harnais faciliteront les déplacements en voiture en stabilisant les enfants et les adolescents. Un Thera Band est offert pour travailler les muscles de la clientèle pédiatrique. L’acquisition d’un disque de transfert sécurisera les déplacements hors du lit ou du fauteuil roulant. De plus, afin que l’enfant puisse se positionner selon ses besoins physiques dans le lit, un Rolling Knee Block ainsi qu’un oreiller de corps en écailles de sarrasin sont octroyés au centre. De plus, un don de cinq iPads avec licence CELF-5 améliorera l’évaluation en orthophonie. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 27 194 $ à ce centre.

3 795 $ remis au Centre de réadaptation en déficience physique Vaudreuil-Dorion

Plusieurs équipements seront remis à ce centre pour sécuriser les déplacements et pour assurer que les enfants aient une bonne posture. Une base élévatrice pour banc de bain facilitera les transferts sécuritaires pour l’enfant et pour son pair aidant, tandis qu’un marchepied améliorera l’autonomie pour les déplacements à la toilette ou au lavabo. Également, un mini-fauteuil pour entraînement avec positionnement servira notamment à former les enfants non marcheurs à la conduite d'un fauteuil roulant manuel. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 127 284 $ à ce centre.

25 000 $ remis à l’Hôpital Anna-Laberge

Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux versent tous deux 12 500 $ afin de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau‐nés en région. L’hôpital se munira ainsi d’un lit chauffant avec système de réanimation, qui maintient le poupon au chaud tout en permettant aux professionnels de la santé de prodiguer des soins sans être encombrés. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 280 432 $ à cet hôpital.

8 000 $ remis à l’Hôpital du Suroît

Pour contribuer au maintien et au retour rapide des nouveau‐nés en région, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux versent tous deux un montant de 4 000 $ pour l’acquisition d’un système de photothérapie permettant de traiter la jaunisse. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 490 207 $ à cet hôpital.

Depuis 1988, c’est 4 423 244 $ qui ont été versés dans la région de la Montérégie grâce à la générosité des donateurs, à l’appui des bénévoles et au dévouement des partenaires.