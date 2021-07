Évitez le coup de chaleur et ses désagréments

Au cours des derniers jours, le mercure a atteint les 40 degrés Celsius dans la certaines région du Québec. Mais que l'on aime ou pas la chaleur estivale, il convient d’être prudent pour éviter un coup de soleil ou un coup de chaleur, rappelle les CISSS du Québec qui réitèrent quelques consignes importantes à respecter lors de canicules.

Comment peut-on prévenir un coup de chaleur et éviter ses effets désagréables?

- Premièrement, on peut protéger notre peau du soleil avec une crème solaire contenant un FPS de 30 ou plus, incluant une protection contre les rayons UVA et UVB. On applique la crème 30 minutes avant de s’exposer au soleil ou avant la baignade;

- On boit de l’eau abondamment, soit entre 6 à 8 verres d'eau par jour. On s’hydrate souvent, sans attendre d’avoir soif. On porte aussi une attention particulière aux enfants et aux bébés qui n’auront pas ce réflexe.

On peut aussi:

- Évitez de consommer des boissons alcoolisées;

- Si vous le pouvez, passez au moins 2 heures par jour dans un endroit climatisé ou frais;

- Prenez au moins une douche ou un bain frais par jour ou rafraîchissez votre peau plusieurs fois par jour avec une serviette mouillée;

- Réduisez les efforts physiques;

- Portez des vêtements légers.



Assurez-vous de :

- Ne jamais laisser un enfant ou un bébé seul dans une voiture ou une pièce mal aérée, même quelques minutes;

- Prendre des nouvelles de vos proches, surtout ceux qui sont en perte d'autonomie ou qui vivent seuls;