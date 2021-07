Des activités thématiques à la piscine Robidoux de Sorel-Tracy

Du lundi au vendredi, le personnel de la piscine Robidoux (315, rue Robidoux) propose des activités thématiques aux citoyens pour rendre encore plus divertissant un après-midi de baignade.

Au programme des activités: dessins de craie, chasse aux trésors, water-polo, concours de bombes et bien plus. De plus, il est également possible de s'initier à la mise en forme aquatique, du lundi au vendredi, de 15h à 15h30.



La liste des différentes activités est disponible sur le site Web de la Ville de Sorel-Tracy. L'admission est gratuite et accessible sans la carte accès Sorel-Tracy.

Consignes à respecter