Si vous avez déjà traversé les rues pavées qui bordent la ville antique de Rome ou parcouru les rue du Vieux-Montréal, vous vous êtes probablement demandé comment ces pavés ont résisté à l'épreuve du temps. La réponse est simple, les constructeurs de l’époque ont appris de l'expérience lors de l'installation de ces pavés et nous ont donné les plans sur la façon de bien faire le travail de pavage.

Avant de faire des travaux de pavage en pavé uni, il est donc important de vérifier certaines choses pour que le résultat final soit beau et durable. Voici ce que vous devez vérifier avant d’entamer les travaux de pavage.

Les normes d'installation des pavés

Avant de commencer l'installation de votre pavé, il est important de choisir le bon matériau de pavé et l'installateur. Il existe des normes établies pour assurer la sécurité des fondations de votre maison, des normes sont également établies pour maintenir vos nouveaux pavés en place sur votre terrasse ou votre allée. Il est essentiel de choisir un installateur qui respectera ces normes pour assurer la qualité de vos pavés pour les années à venir.

Choisir les bons matériaux de fondation

Lorsque vous installez des pavés, le matériau qui constitue la fondation est le point de départ le plus important. Certains entrepreneurs essaieront de vous vendre une sous-base trop fine, ce qui est essentiellement du sable. Cette sous-base ne résistera pas au fil du temps car, comme nous le savons, l'eau et le sable ne peuvent pas se lier suffisamment bien pour supporter le poids des personnes, des véhicules et de l'équipement qui y seront placés.

De plus, ce matériau est utilisé pour aider un installateur à économiser de l'argent en n'utilisant pas l'équipement approprié pour compacter la fondation. Même si ce matériau peut être moins cher au moment de l'installation, il ne fournira pas de résultats durables.

Le matériau de fondation approprié pour vos pavés est une sous-base en 0-3/4. Cette sous-base empêche les pavés de tomber lorsque le poids est placé dessus. Avant d'embaucher un entrepreneur pour installer vos pavés, assurez-vous qu'il utilisera les bons matériaux comme base de vos pavés. Cela vous garantira que vous pourrez profiter de vos pavés pour les années à venir!

Les proportions correctes pour la fondation

Lors de l'installation de pavés, les patios doivent avoir au moins une fondation de 2 pouces et les allées doivent avoir au moins une fondation de 4 à 6 po. Une fois les pavés placés, le sable est placé sur le dessus et compacté entre les pavés pour les sécuriser. Le bord extérieur des pavés doit être retenu par une bordure, ce qui aide à verrouiller le bord des pavés afin qu'ils ne bougent pas lorsqu'ils sont utilisés.

La présence de canalisations ou de fils souterrains

Avant de débuter des travaux de pavage, il sera important de vérifier s’il y présence de canalisations ou de fils d’entreprises de services publics, dont ceux utilisés par Énergir, Hydro-Québec, et autres.