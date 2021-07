Des pompiers premiers répondants à vélo à Sorel-Tracy

Afin de bonifier son service à la population, le Service de protection et intervention d’urgence de Sorel-Tracy a mis en place un projet pilote de premiers répondants à vélos, soit le CYCLO PR.

Les pompiers premiers répondants seront donc présents sur leur vélo, muni de gyrophare, lors des festivals et des évènements de grande envergure qui génèrent des rassemblements plus importants. Ils pourront ainsi intervenir auprès des citoyens dans des situations impliquant des blessures légères, écorchures, foulures, malaises dus à la chaleur ou malaises cardiaques. Détenant les connaissances en intervention et les équipements requis, incluant un défibrillateur, les premiers répondants pourront faire la différence pour les citoyens.

Ce projet pilote d’avant-garde, mis sur pied en collaboration avec le groupe Soins Intensifs, sera à l’essai sur le territoire de Sorel-Tracy pour 2021 et 2022. Par la suite, une analyse sera effectuée afin de valider la viabilité du projet et la possibilité d’en faire un service permanent.

Les techniciens en prévention des incendies circuleront également à vélo cet été! En effet, ils utiliseront ce moyen de transport pour effectuer leur travail d’inspection et de prévention sur le territoire de la ville en visitant notamment les différents parcs, incluant le parc de planches à roulettes.