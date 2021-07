Comment maintenir une bonne qualité d’air à l’intérieur

Le smog extérieur est connu de la plupart d’entre nous. La mauvaise qualité de l’air extérieur peut être due à de nombreux polluants différents, notamment des particules et des gaz. Celles-ci peuvent provenir d’émissions industrielles et de véhicules, de la poussière des routes, de l’agriculture et du brûlage.

Pour plus de renseignements sur la qualité de l’air extérieur dans votre région, consultez la cote air santé (CAS) à coteairsante.ca.

Il est possible que la qualité de l’air intérieur soit mauvaise, tout comme l’air extérieur. Santé Canada recommande aux personnes, en particulier aux enfants, aux personnes âgées et à celles qui ont des problèmes de santé préexistants, comme l’asthme et les maladies cardiaques, de maintenir autant que possible une bonne qualité d’air intérieur.

En suivant ces étapes, vous pouvez vous assurer que tous les occupants de votre maison bénéficient d’une bonne qualité de l’air intérieur :

Ne fumez pas à l’intérieur.

Dans la mesure du possible, limitez l’utilisation de toute source de combustion, comme l’encens, les bougies et les poêles à bois. Pensez à choisir un poêle à bois à faible taux d’émission.

Veillez à respecter les instructions d’utilisation des produits de nettoyage. Certains produits peuvent émettre des niveaux élevés de composés organiques volatils (COV).

Installez et gardez en état au moins un détecteur de monoxyde de carbone dans la maison, situé près des chambres à coucher, de préférence un à chaque étage.

Maintenez un taux d’humidité situé entre 30 et 50 % afin de favoriser un environnement confortable et d’éviter la formation de moisissures.

Évitez d’utiliser des purificateurs d’air ou d’autres appareils qui produisent de l’ozone, car l’exposition à l’ozone peut être nocive pour la santé.

Utilisez un aspirateur muni d’un filtre à particules à haute efficacité (HEPA) qui retient les petites particules. La poussière qui s’est déposée peut être enlevée en essuyant et en passant une lingette humide.

Les unités de filtration HEPA portatives peuvent également réduire les niveaux de particules à l’intérieur. Les filtres peuvent devoir être changés ou remplacés plus souvent, selon l’utilisation et les conditions.

Source : www.leditionnouvelles.com