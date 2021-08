Journées du patrimoine religieux en vedette à Saint-Roch-de- Richelieu

La Maison de la culture de Saint-Roch-de- Richelieu s'associe encore cette année aux journées du patrimoine religieux. Une belle programmation a été concoctée pour l’occasion.

Avec la collaboration de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l’ESG UQÀM, l’exposition Victor Bourgeau à Saint-Roch-de-Richelieu, en hommage à l’architecte ayant livré les plans de l’église de Saint-Roch, sera accessible aux visiteurs le 10, 11 et 12 septembre de 10h à 17h.

La conférence Un patrimoine à préserver, au cœur de la communauté de l’historien et professeur Luc Noppen sera présentée le dimanche 12 septembre à 14 h à l’église de Saint-Roch.

Il y parlera de l’église de Saint-Roch et de l’épopée fabuleuse de cette construction. Rappelons brièvement que Catherine- Hermine Juchereau Duchesnay, veuve du seigneur de Saint-Ours, et sa fille Louise-Hermine de Saint-Ours, seigneuresse de Saint-Ours, donnent le terrain de l’église et contribuent généreusement à la construction et l’ameublement de la nouvelle église. Mieux, ces deux femmes commandent à l’architecte Victor Bourgeau (1809-1888) une église bien particulière – unique en fait. Tout cela en hommage au défunt Roch de Saint- Ours, leur époux et père. Le monument qui est issu de cette collaboration entre la famille seigneuriale, leur curé et les paroissiens est exceptionnel. Non seulement c’est une église érigée en briques (matériau local), chose rare dans la production de Victor Bourgeau, mais sa figure architecturale est originale et distinctive.

De plus, en avant-première des journées du patrimoine religieux, on pourra voir un court-métrage sur l’église de Saint-Roch, une collaboration de Sur la route de nos églises . Yves Coulombe et Sylvain Piché mettent en valeur le travail majestueux de nos ancêtres, les œuvres d'art et l'architecture des châteaux québécois.

Entrée libre pour l’exposition et la conférence. La Maison de la culture suit soigneusement les consignes sanitaires du gouvernement, de distanciation sociale et du lavage des mains. Les masques sont obligatoires.

Pour tous renseignements supplémentaires, on peut joindre les organisateurs par téléphone au 450-846-2285 ou par courriel à [email protected]